Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: inizia la gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.1511.38 Alle spalle di Simon il gruppo è compatto: il passo della francese è insostenibile per qualsiasi delle frazioniste impegnate in questo momento.11.37 Non sbagliano Arnekleiv e Voigt, una ricarica utilizzata per Auchentaller. L’Italia è 13ma dopo il primo poligono a 17? dalla Norvegia seconda.11.36 Zero di Simon, attendiamo la risposta delle altre nazioni.11.36 Entriamo nella prima serie di tiro. Simon entra al poligono con oltre 8? di margine sulle colleghe.11.35 Forcing di Simon, la Francia prova ad allungare: ai 1600 metri la transalpina ha 4.3? di margine sull’americana Irwin.11.34 Francia, Germania e Svezia in testa al primo intermedio. Italia nona con Auchentaller, il distacco è contenuto.