Capello critica Inzaghi e Viviano non ci sta | A Capello piace la parola presunzione ma su Inzaghi non la vedo

Capello critica Inzaghi e Viviano non ci sta: «Non capisco la sua cattiveria contro tutti gli allenatori» Se ne post partita di Inter Milan 3-0 di Coppa Italia sono arrivate aspre critiche nei confronti di Simone Inzaghi da parte di Fabio Capello, non è dello stesso avviso Emiliano Viviano che ha commentato le parole dell'ex .

Inzaghi nel mirino di Capello, Viviano sbotta: “Non parlava da tempo. È cattivo contro chi è diverso da lui” - Scontro in live sulle parole di Fabio Capello: ascolta l’intervento di Emiliano Viviano dopo la sconfitta dell’Inter in Coppa Italia A seguito della clamorosa sconfitta dell’Inter, l’ex allenatore Fabio Capello ha commentato il periodo negativo della squadra di Inzaghi e non ha di certo riserbato parole al miele per il tecnico e i suoi ragazzi. Infatti, attraverso un’editoriale della Gazzetta dello Sport, Don Fabio ha criticato le scelte del mister: “Un po’ di presunzione nelle scelte di Inzaghi, che ha fatto uso massiccio del turnover in un derby che valeva comunque una finale. 🔗tvplay.it

Capello: «L’ambizione di Inzaghi alimenta quella dei giocatori dell’Inter!» - Inter-Feyenoord è la prossima imminente sfida dei nerazzurri. Prima dell’importante match ha parlato dei campioni d’Italia Fabio Capello nel pre-gara di Sky. AMBIZIONE – Inter-Feyenoord è l’ultimo ostacolo dei meneghini per accedere ai quarti di finale di Champions League. L’ex tecnico di Roma e Juventus, Fabio Capello ha espresso la sua opinione riguardo alla forza dei nerazzurri e la grande possibilità di lottare su tutti i fronti: «L’ambizione di Simone Inzaghi è di vincere tre trofei, forse quattro. 🔗inter-news.it

Napoli Inter, il commento di Capello: «Risultato che da forza ai nerazzurri! Inzaghi? Ho visto confusione nei cambi…» - di RedazioneNapoli Inter, il commento di Capello: «Risultato che da forza ai nerazzurri! Inzaghi? Ho visto confusione nei cambi…» Le parole dell’ex tecnico Cosi Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul pareggio tra Napoli ed Inter: SUL MATCH – «L’Inter è ancora capolista, questo risultato in termini di classifica dà forza. Inzaghi e i suoi potranno affrontare le prossime partite con più tranquillità. 🔗internews24.com

Capello critica Simone Inzaghi, il duro commento di Viviano - Nei giorni scorsi Fabio Capello non era stato tenero nei confronti di Simone Inzaghi dopo il crollo dell'Inter nel derby contro il Milan: "Di mezzo ci vedo un po’ di presunzione, anche nelle scelte di ... 🔗msn.com

Capello non fa sconti a Inzaghi per il derby di Coppa Italia: “L’ha snobbata un po’ troppo” - Capello critica duramente Inzaghi dopo l'uscita dalla Coppa Italia e ridimensiona l'Inter: "L'Inter ha fatto un’impresa, ma forse abbiamo tutti ... 🔗fanpage.it

Viviano: “Inter? Inzaghi fenomeno assoluto. Tutti sottovalutiamo una cosa” - Le parole dell'ex portiere a proposito dell'allenatore dei nerazzurri a pochi giorni dalle sfide con Roma e Barcellona Emiliano Viviano, ex portiere, in diretta oggi su TV Play è tornato a parlare di ... 🔗informazione.it