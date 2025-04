Il vescovo ai funerali di Francesco | Mi hanno commosso il silenzio e l’omelia sul grande pontificato

vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo era ieri mattina tra le 400mila persone stimate ai funerali di papa Francesco in piazza San Pietro e al corteo col feretro trasportato a Santa Maria Maggiore per la tumulazione, dove ad accogliere la salma di Bergoglio c’erano trans, poveri e migranti.Monsignor Caiazzo ha viaggiato da solo in raccoglimento in treno ed è ritornato a Cesena nel primo pomeriggio di ieri. Non era presente il vescovo emerito Douglas Regattieri, né sono stati organizzati pullman diocesani, ma ci sono stati religiosi e privati che in autonomia si sono recati a Roma alla liturgia della esequie funebri celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, fra i quali il direttore del Corriere Cesenate Francesco Zanotti, che ha informato in diretta nel settimanale diocesano on-line. Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo ai funerali di Francesco: "Mi hanno commosso il silenzio e l’omelia sul grande pontificato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ildi Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo era ieri mattina tra le 400mila persone stimate aidi papain piazza San Pietro e al corteo col feretro trasportato a Santa Maria Maggiore per la tumulazione, dove ad accogliere la salma di Bergoglio c’erano trans, poveri e migranti.Monsignor Caiazzo ha viaggiato da solo in raccoglimento in treno ed è ritornato a Cesena nel primo pomeriggio di ieri. Non era presente ilemerito Douglas Regattieri, né sono stati organizzati pullman diocesani, ma ci sono stati religiosi e privati che in autonomia si sono recati a Roma alla liturgia della esequie funebri celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, fra i quali il direttore del Corriere CesenateZanotti, che ha informato in diretta nel settimanale diocesano on-line.

