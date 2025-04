Lautaro Martinez guida l’Inter! Per Inzaghi poche alternative – CdS

Inzaghi non ha altre alternative per la partita di questo pomeriggio contro la Roma. Il tecnico piacentino costretto a chiedere gli straordinari a Lautaro Martinez.OBBLIGO – Simone Inzaghi – scrive il Corriere dello Sport – si vede obbligato a far giocare Lautaro Martinez. Senza Marcus Thuram, ancora in dubbio il suo rientro, Lautaro Martinez è l’unica effettiva certezza. L’argentino si vede costretto a fare gli straordinari. Escluse le gare contro Udinese e Milan, Lautaro Martinez è stato sempre titolare, ben 6 volte su 6, con 3 reti segnate. Il meglio lo ha offerto nel doppio confronto con il Bayern Monaco ai quarti. Alla fine però, la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire e nel ritorno contro il Milan ha steccato.AGO – Lautaro Martinez resta l’ago della bilancia. Non solo per i gol, ma anche per il suo nuovo modo di giocare. Inter-news.it - Lautaro Martinez guida l’Inter! Per Inzaghi poche alternative – CdS Leggi su Inter-news.it Simonenon ha altreper la partita di questo pomeriggio contro la Roma. Il tecnico piacentino costretto a chiedere gli straordinari a.OBBLIGO – Simone– scrive il Corriere dello Sport – si vede obbligato a far giocare. Senza Marcus Thuram, ancora in dubbio il suo rientro,è l’unica effettiva certezza. L’argentino si vede costretto a fare gli straordinari. Escluse le gare contro Udinese e Milan,è stato sempre titolare, ben 6 volte su 6, con 3 reti segnate. Il meglio lo ha offerto nel doppio confronto con il Bayern Monaco ai quarti. Alla fine però, la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire e nel ritorno contro il Milan ha steccato.AGO –resta l’ago della bilancia. Non solo per i gol, ma anche per il suo nuovo modo di giocare.

