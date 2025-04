Un Posto Al Sole Anticipazioni | Gennaro Perde Terreno!

Gennaro Gagliotti entra nei Cantieri ma tra ansie, sospetti e colpi di scena il suo sogno rischia di diventare un incubo. Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.Tempesta ai Cantieri: Gennaro Gagliotti tra ambizioni e dubbiLe trattative sono ancora in corso, ma ormai sembra tutto scritto: Gennaro Gagliotti, interpretato da Carlo Caracciolo, è sul punto di diventare ufficialmente socio dei Cantieri in Un Posto al Sole. Quella che doveva essere una svolta epocale per il suo personaggio si sta rivelando, puntata dopo puntata, un Terreno minato di tensioni, sospetti e rimpianti. Fino a poco tempo fa, a mettere in discussione la bontà dell’accordo era stata soprattutto Marina, il personaggio di Nina Soldano, sempre lucida e attenta a proteggere gli equilibri aziendali. Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni: Gennaro Perde Terreno! Leggi su Uominiedonnenews.it Gagliotti entra nei Cantieri ma tra ansie, sospetti e colpi di scena il suo sogno rischia di diventare un incubo. Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate di Unal.Tempesta ai Cantieri:Gagliotti tra ambizioni e dubbiLe trattative sono ancora in corso, ma ormai sembra tutto scritto:Gagliotti, interpretato da Carlo Caracciolo, è sul punto di diventare ufficialmente socio dei Cantieri in Unal. Quella che doveva essere una svolta epocale per il suo personaggio si sta rivelando, puntata dopo puntata, unminato di tensioni, sospetti e rimpianti. Fino a poco tempo fa, a mettere in discussione la bontà dell’accordo era stata soprattutto Marina, il personaggio di Nina Soldano, sempre lucida e attenta a proteggere gli equilibri aziendali.

Approfondimenti da altre fonti

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 febbraio 2025: Luca crolla mentre Vinicio affronta Gennaro per sapere tutta la verità - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 24 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, un incontro traumatico farà crollare Luca mentre Vinicio, informato da Alice dell'inchiesta di Michele, affronterà suo fratello. Il confronto sarà più duro del previsto. 🔗comingsoon.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Gennaro Gagliotti torna all'attacco con Roberto e Marina - Torna domani Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio, dove troveremo i fratelli Gagliotti alle prese con un evento molto doloroso. Nuova puntata domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio di domani, vedremo i due fratelli Gagliotti sconvolti: ma mentre Vinicio vive il suo dolore, Gennaro torna subito in azione. 🔗movieplayer.it

Un Posto al Sole anticipazioni 19 marzo: è scontro tra Gennaro e Ciro Gagliotti - Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in cui vedremo la lotta di Gennaro e Ciro Gagliotti per la gestione dell'azienda e il suo esito drammatico... Torna domani Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre. In onda dalle 20.50, nel nuovo episodio vedremo lo scontro tra i Gagliotti padre e figlio, Ciro e Gennaro. Ecco cosa succederà. Nell'episodio precedente Nell'episodio di martedì 18 marzo, abbiamo visto Rossella tornare ad avere problemi alimentari e Mariella molto, forse troppo, vicina a Guido. 🔗movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (venerdì 25 aprile): momento difficile per Michele, Roberto e Ge; Un Posto al Sole, anticipazioni 25 aprile: Roberto e Gennaro non hanno pietà, Michele fuori da Radio Golfo 99; Un posto al sole, le trame dal 28 aprile al 2 maggio 2025; Un Posto al Sole, anticipazioni di stasera 24 aprile: Gennaro Gagliotti entra nei Cantieri Flegrei. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 aprile 2025: Michele ko. Roberto e Gennaro sono spietati! - Michele si troverà di nuovo in grande difficoltà. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani avrà un duro confronto con Roberto e uno scontro con Gagl ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 25 aprile: Roberto e Gennaro non hanno pietà, Michele fuori da Radio Golfo 99 - Michele voleva rimettersi subito al lavoro per distrarsi, ma Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri non avranno pietà. Tutto quello che succederà nella puntata di domani, venerdì 25 aprile, di Un Posto al ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni del 24 aprile: Ferri accoglie Gennaro - Cosa succede nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 24 aprile 2025? Scopri le anticipazioni del nuovo episodio su Rai 3. 🔗tvserial.it