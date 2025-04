Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena

stagione sportiva della Yuasa Battery Grottazzolina che non poteva che chiudere in un tempio della pallavolo come quello di Modena, la prima storica stagione in Superlega. La Yuasa è di scena oggi alle 17,30 al PalaPanini per l’ultima gara dei Playoff Challenge, prolungamento della stagione sportiva che mette in palio un posto per l’Europa. Un percorso da ricordare per tutto il mondo targato Yuasa Battery con la squadra che ha voglia di chiudere al meglio la stagione, dopo la sconfitta in casa contro Milano, lottando grande anche al netto di qualche problema di formazione. Classifica dei Playoff alla mano è chiaro che lo stimolo maggiore è per Modena, guidata in panchina dal sanseverinate Alberto Giuliani, alla ricerca di un successo pieno per chiudere al primo posto il girone con l’obiettivo di avere poi l’occasione di giocare sempre in casa semifinale ed eventuale finalissima. Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena Leggi su Ilrestodelcarlino.it E’ arrivato l’ultimo atto dellasportiva dellache non poteva chere in un tempio della pallavolo come quello di, la prima storicain. Laè di scena oggi alle 17,30 alper l’ultima gara dei Playoff Challenge, prolungamento dellasportiva che mette in palio un posto per l’Europa. Un percorso da ricordare per tutto il mondo targatocon la squadra che ha voglia dire al meglio la, dopo la sconfitta in casa contro Milano, lottando grande anche al netto di qualche problema di formazione. Classifica dei Playoff alla mano è chiaro che lo stimolo maggiore è per, guidata in panchina dal sanseverinate Alberto Giuliani, alla ricerca di un successo pieno perre al primo posto il girone con l’obiettivo di avere poi l’occasione di giocare sempre in casa semifinale ed eventuale finalissima.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge - Dimenticare subito la sconfitta in tre set di Cisterna e continuare la striscia positiva contro Padova. Ecco l’obiettivo della Yuasa Battery Grottazzolina che si sta preparando a scendere in campo domenica alle ore 16 in casa della Sonepar Padova, una sfida arrivata al quarto incrocio stagionale. Padova ha vinto al PalaSavelli nel girone dei andata per poi essere battuta 3-1 nel girone di ritorno, a casa propria, da una Yuasa allora in pieno magic moment che si involava verso il traguardo della salvezza anticipata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina: sfide cruciali contro Verona e Milano al PalaSavelli - Secondo ko per la Yuasa Battery Grottazzolina a Padova in questi Playoff Challenge, un match caratterizzato anche dalle tante assenze come quelle di Zhukouski, Petkovic e Comparoni non al meglio della condizione. Non una stagione particolarmente felice in tal senso per una Yuasa che soprattutto nella prima parte di stagione ha avuto tanta sfortuna da questo punto di vista. "Contro Padova - commenta il coach Massimiliano Ortenzi - abbiamo fatto tanta fatica nel cambio palla e in ricezione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Milano al PalaSavelli nei Playoff Challenge - E’ tempo di ritornare, dopo appena quattro giorni, ancora al PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo quasi due mesi di assenza dal Palas amico c’è stato il rientro in grande stile con il successo su Verona, reduce da due vittorie di fila. Ora la voglia è quella di dare ancora continuità al proprio cammino in questo quarto turno dei Playoff Challenge e per farlo la squadra è pronta a scendere in campo per affrontare alle 20,30 Milano in un match che conta moltissimo anche in chiave qualificazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena; Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione casalinga con sconfitta contro Milano; Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione casalinga con sconfitta contro Milano; Yuasa Battery, contro Piacenza puoi chiudere i conti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena - Ultima gara dei Playoff Challenge per Yuasa Battery Grottazzolina contro Modena, chiusura storica della stagione in Superlega. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione casalinga con sconfitta contro Milano - Nonostante la sconfitta contro Milano, la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina è stata straordinaria e apprezzata dal pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery all’ultima di stagione, al PalaPanini la sfida contro Modena - SUPERLEGA - La truppa di coach Ortenzi saluta la prima storica, ed indimenticabile, annata sportiva nella massima serie pallavolistica nazionale con la rimanente sfida dei Playoff Challenge, prevista ... 🔗cronachefermane.it