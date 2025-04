La Questura | | Semplice controllo

Questura di Ascoli è tornata ieri a fornire la ricostruzione dei fatti riguardanti l'esposizione di uno striscione presso l'esercizio commerciale 'Assalto ai Forni' in Piazza Arringo, suoi quali si era già soffermato il questore Aldo Fusco. In occasione del 25 Aprile erano stati predisposti complessi servizi di ordine pubblico e "gli agenti avevano il compito di segnalare tempestivamente eventuali anomalie, senza procedere autonomamente a rimozioni o interventi. Tutte le manifestazioni nella provincia si sono svolte in modo assolutamente pacifico, senza alcuna turbativa dell'ordine pubblico". La Questura ribadisce che non è stato rimosso alcuno striscione, compreso quello affisso davanti all'attività 'Assalto ai Forni' in piazza Arringo. "Una volante di servizio, notato lo striscione, si era Semplicemente avvicinata per verificarne il contenuto e riferire alla Digos.

Cosenza, giornalista ammanettato in strada: aveva denunciato gli abusi della polizia. La Questura: «Si è opposto a un controllo» - Resistenza a pubblico ufficiale, questa la spiegazione che la Questura di Cosenza ha fornito per l’arresto in strada del giornalista Gabriele Carchidi dello scorso sabato 22 marzo. Il fermo, filmato dall’alto di un palazzo vicino e già virale sui social, sarebbe avvenuto dopo che il direttore della testata online Lacchitè aveva rifiutato di mostrare i suoi documenti. Al che, si legge nel comunicato stampa ufficiale delle forze dell’ordine, sarebbe stato «necessario utilizzare le standardizzate procedure di contenimento per accompagnare il soggetto in Questura al fine di completare ... 🔗open.online

Lui getta le dosi nei bidoni della Questura, lei a casa nasconde la cocaina nel thermos - Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta l’udienza di convalida per Alessia Petrucciani, 45 anni, e Matteo Ventura, 30 anni, entrambi di Benevento, fermati nella notte tra il 4 e il 5 aprile nel centro cittadino di Benevento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi gli arresti domiciliari, accogliendo solo in parte la richiesta della Procura che aveva ipotizzato una gestione congiunta dell’attività di spaccio. 🔗anteprima24.it

Arezzo, viaggiano con 30 mila euro di banconote false: il controllo con la lampada di Wood e l'arresto - Due italiani arrestati ad Arezzo per trasporto di banconote false durante un controllo stradale. Scoperte oltre 30.000 euro in banconote false. 🔗notizie.virgilio.it

