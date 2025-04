Ascolti tv sabato 26 aprile | Amici il serale Inside man Liliana

Ascolti tv sabato 26 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieriAscolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 aprile 2025? Su Canale 5 è andato in onda Amici, il serale 2025. Su Rete 4 Inside Man. Su Italia 1 King – Un cucciolo da salvare. Su Rai 1 Porta a Porta. Su Rai 3 Liliana. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 26 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.Ascolti tv sabato 26 aprile 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano gli Ascolti tv? Il monitoraggio degli Ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Tpi.it - Ascolti tv sabato 26 aprile: Amici, il serale, Inside man, Liliana Leggi su Tpi.it tv262025: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,262025? Su Canale 5 è andato in onda, il2025. Su Rete 4Man. Su Italia 1 King – Un cucciolo da salvare. Su Rai 1 Porta a Porta. Su Rai 3. Ma chi ha totalizzato i maggioritv262025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv262025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.PreI dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano glitv? Il monitoraggio degliavviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.

