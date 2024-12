Linkiesta.it - Le Du Kaan, il nuovo rooftop sky dining – a prezzi umani – da non perdere a Bagkok

Instancabile, pieno di risorse e ambizioso. Non ci sono aggettivi migliori per descrivere uno degli imprenditori più giovani della Thailandia nel settore ristorazione. Thitid “Tonn” Tassanakajohn è senza ombra di dubbio uno dei maggiori protagonisti della scena gastronomica nazionale e asiatica. Chef e personaggio televisivo, questo ragazzo sta effettivamente contribuendo a ri-scrivere i confini dell’attuale cucina contemporanea thailandese portandola a livelli ancora mai avuti.Con oltre dieci outlet di ristorazione in positivo e funzionanti (sparsi tra Bangkok, Pukhet, la Malesia senza contare le nuove aperture in arrivo nel giro di poche settimane), Chef Tonn non smette di voler aumentare la sua rete, spaziando a più non posso tra target, location,e cucine. Abbiamo visitato una delle sue più recenti inaugurazioni, Le Du, al 56esimo piano del grattacielo EA The Empire.