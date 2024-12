Ilfattoquotidiano.it - La battaglia per salvare il bosco di Ospizio: un’altra area verde sacrificata nell’Emilia delle alluvioni

Ogni catena della grande distribuzione organizzata (GDO) si inventa un motto per stare sul mercato: c’è chi si inventa “anch’io”, oppure “la spesa intelligente”, oppure ancora “buona spesa, Italia”, e via discorrendo. Uno dei più azzeccati, forse, è “persone, oltre alle cose” lanciato da Conad, motto che lascia intendere che al centro dell’attenzione della catena distributiva c’è l’attenzione alle persone. Mi è venuto in mente questo quando, all’interno dell’ennesimo seminario di carattere ambientale, un partecipante ha parlato del, a Reggio Emilia.Vediamo un po’ di cosa si tratta.Siamo nell’anno 2015 quando Conad Centro Nord acquista ad un’asta pubblica un’edificabile di 45.000 mq, un tempo occupata da una casa di riposo (), da una decina di anni dismessa e poi demolita.