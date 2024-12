Iodonna.it - I rappresentanti della comunità cristiana hanno ricevuto rassicurazioni dal gruppo islamista sunnita che ha fatto cadere il regime di Assad

Leggi su Iodonna.it

Milano, 13 dic. (askanews) – «Siamo pieni di speranza e crediamo che i nostri concittadini coesisteranno in pace», ha affermato qualche giorno fa padre Bahjat, sacerdotecattedrale di San Francesco d’Assisi nella città siriana nord-occidentale di Aleppo, dopo che un ribellecoalizione guidata dalradicale Hayat Tahrir al-Sham (HTS) è entrato nella capitale Damasco. Aleppo: la voce social delle donne e dei bambini siriani guarda le foto Leggi anche › Manifesto per le donne in Siria › Guerra in Siria: cosa sta succedendo e perché Dopo la loro fulminea conquista del potere a Damasco, l’8 dicembre, i nuovi padroni del paese si impegnano a rassicurare i cristiani organizzando degli incontri durante i quali frate Georges Sabe, rappresentante dei Fratelli Maristi, ha riferito di aver «avuto una sensazione rassicurante, ci ha detto di continuare a vivere normalmente, siete vicini al Natale, ha detto, quindi festeggerete le vostre feste normalmente».