Ilfattoquotidiano.it - Fioccano multe per il nuovo codice della strada, non solo cellulare alla guida: tante sanzioni per chi va in monopattino senza casco

A sole 24 ore dall’entrata in vigore del, non è ancora tempo di bilanci completi, ma le primesono già arrivate, e alcune sono particolarmente salate. Tra le infrazioni più comuni ci sono quelle relative all’uso del, una violazione che ha colpito numerosi utenti. Non sono mancati neppure i soliti comportamenti da parte di automobilisti che usano ilmentre sono al volante o cheno sotto l’effetto di alcol come riporta Open.Il, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, ha suscitato malcontento nontra gli automobilisti indisciplinati, che si lamentano per l’aumento dellee delleaccessorie, ma anche tra esperti e sostenitorimobilità sostenibile. Secondo questi ultimi, le nuove normative sui monopattini elettrici, che impongono l’uso del, la targa e l’assicurazione, potrebbero minacciare la sopravvivenza di un mezzo di trasporto che gioca un ruolo fondamentale nel decongestionamento del traffico e nella riduzione delle emissioni di CO2 e polveri sottili.