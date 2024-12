Con il più ricco d’Italia Grande Fratello Vip colpaccio della bellissima ex concorrente | il gossip

Leggi su Caffeinamagazine.it

Attenzione attenzione, la notizia che sta rimbalzando in queste ore è di quelle forti. Lamoitaliana exvip 4 starebbe intessendo una relazione con un ricchissimo italiano, a lanciare la bomba è il sempre informatissimo Giuseppe Candela. Bellezza fuori dal comune, i fan avevano sperato in una storia con Andrea Denver; storia che, nonostante l’apprezzamento reciproco, era rimasta ferma al palo. “Lui è davvero una bella persona e sono contante di avere questo rapporto con lui”, spiegava di Andrea.>> “Le nozze dopo Ballando con le stelle”. Clamorosa notizia, la coppia si espone e la famiglia di lei benedice: è delirio timoreE ancora: “Più volte mi ha detto che una volta usciti avremmo sicuramente avuto modo di conoscerci meglio”. Andrea era finito nel mirino di Adriana Volpe con la quale era scattata una sorta di rivalità in cui no non si erano risparmiate frecciate.