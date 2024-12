Quotidiano.net - Che cosa possiamo conoscere?. Foucault, Kant e l’Illuminismo

Capita di citare ancora – sempre meno a dir la verità – Michel. Sorvegliare e punire, per esempio, resta un grande classico che potrebbe essere ancora una cartina tornasole per ragionare sulla contemporaneità: sulla giustizia e sull’erogazione della pena. Anche in tempi come questi, in cui se ne fa tanto discutere, avvitando il dibattito in dichiarazioni contrapposte (e spesso di bandiera). In un Paese poi, in cui le carceri sono in uno stato non solo allarmante, ma spesso pietoso e tragico (basta dare un’occhiata al numero crescente dei suicidi in cella). Maè stato anche conferenziere. Ora vengono riproposte e raccolte in un volume dal titolo Che cos’è la critica? due conferenze che ha tenuto a cinque anni di distanza. Una alla Sorbona (1978) e l’altra a Berkeley (1983).