Calciomercato Inter | il Barcellona svende il difensore occasione per gennaio

. A 18 giorni dall’inizio deldi riparazione invernale, l’Campione d’Italia ha sguinzagliato i propri talent alla ricerca del nuovo affare, di un profilo in grado di garantire quel mix tra gioventù ed esperienza già affermata e che permetta a Simone Inzaghi di far rifiatare i titolarissimi, in vista di un 2025 pieno di impegni, da qui a metà luglio.CercasiL’Campione d’Italia è sicuramente in possesso di una delle rose migliori della Serie A e anche in Europa ha dimostrato di sapersela giocare contro tutti. Simone Inzaghi ha saputo garantire la giusta turnazione lungo tutto il percorso, preservando le energie dei suoi ragazzi migliori ottenendo sempre ottimi risultati. Il momentaneo terzo posto in Serie A e gli ottavi di finale di Champions League ampiamente alla portata, la squadra nerazzurra si appresta a rituffarsi nel campionato, con il monday night contro la Lazio fondamentale per rimanere agganciati al treno scudetto.