Beko un Natale in allarme | L’attenzione ora resti alta non smantellate Comunanza

"Non bisogna far calarenei confronti della". E’ questo l’appello lanciato da Francesco Armandi, segretario regionale dell’Ugl Metalmeccanici ed ex dipendente della stessa multinazionale, in vista delle festività natalizie. Il tavolo al ministero, infatti, dopo l’incontro di martedì scorso, è stato riconvocato per metà gennaio, anche se probabilmente slitterà a febbraio. Un mese e mezzo nel corso del quale l’azienda dovrà rielaborare un piano, che in primis possa evitare la chiusura dello stabilimento die salvare il posto agli oltre 300 operai che rischiano di perderlo. Altrimenti il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, ha già preannunciato che applicherà le sanzioni previste dalla golden power. Un periodo, però, anche caratterizzato dalle festività natalizie e la paura di Armandi è che l’interesse nei confronti della vicenda, soprattutto da parte degli esponenti politici che finora sono stati al fianco dei lavoratori, possa scemare.