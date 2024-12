Lortica.it - Arezzo 4 – Pianese 2: la pagella di Cesare Fracassi

Leggi su Lortica.it

ti:Trombini 6,5: Nulla da fare sui gol subiti.Montini 6,5: Buona prestazione complessiva.Del Fabro 5/6: Non può giocare con Gigli, poca intesa difensiva.Gigli 5/6: Non può giocare con Del Fabro, la coppia difensiva non funziona.Righetti 6,5: Solida prestazione.Renzi 6: Prestazione sufficiente.Santoro 6: Partita nella norma.Mawuli 6: Discreto in fase difensiva e di copertura.Guccione 6/7: Il coordinatore della squadra, vicino al gol su punizione, come a Fermo l’anno scorso.Pattarello 7/8: Due gol segnati, prestazione di grande qualità.Tavernelli 6: Gara regolare, senza acuti.Egunseye 6: Prestazione solida, senza infamia e senza lode.Settembrini 6,5: Ottima performance, con buoni interventi.Coccia 6: Sostanzialmente positivo.Gaddini 6: Buon lavoro, ma senza particolari spunti.