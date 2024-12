Calciomercato.it - Vlahovic più Yildiz, per la Juve cambia tutto: affare da 120 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Il mercato della ‘Vecchia Signora’ ruota attorno a pedine di nevralgica importanza: l’intreccio inaspettato orienta le mosse dei bianconeriTra le tante note positive messe in mostra nel corso della sfida contro il Manchester City, impossibile non menzionare le ottime risposte fornite dal reparto offensivo dellantus. Oltre al gol diche di fatto ha stappato la partita, da rimarcare sopratla prestazione di Kenan. L’esterno offensivo turco è letteralmente salito in cattedra, rendendosi protagonista di una prova maiuscola sotto tanti punti di vista.più, per lada 120(LaPresse) – Calciomercato.itNon è un caso che in Inghilterra si stia continuando a parlare della prova del numero 10 dellantus, che ha impressionato e non poco.