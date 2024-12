Sport.quotidiano.net - Udinese-Napoli, Conte: "Partita dominata fin dall'inizio"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Udine, 14 dicembre 2024 - Nella brevissima conferenza stampa di ieri Antonioaveva chiesto risposte aldopo le due sconfitte contro la Lazio che erano costate la Coppa Italia e la vetta del campionato: nel primo tempo in realtò le risposte le dà l', in vantaggio con Thauvin, che ribadisce nel sacco l'ennesimo rigore parato da Meret, ormai uno specialista. Nella ripresa la musica cambia grazie a Lukaku, all'autogol di Giannetti propiziato'ennesima bella iniziativa di Neres, e alla penetrazione vincente di Anguissa. Per gli azzurri ne scaturisce una vittoria pesantissima e utile a restare in scia dell'Atalanta, la capolista che nel pomeriggio aveva battuto, non senza soffrire, il Cagliari, confermandosi dunque a +2 in classifica. Le dichiarazioni diIl tecnico salentino, ai microfoni del dopo, non ha nascosto la soddisfazione per una vittoria pesantissima.