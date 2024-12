Spagnamorto l' ideatore del brand Mango

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.50 Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda, è morto dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat, a Collbatò, in Catalogna, durante una escursione con i familiari. L'imprenditore era con il figlio e la moglie quando è scivolato cadendo da un'altezza di 150 metri. Grande sportivo,noto a livello mondiale per la sua multinazionale della moda diventata nota nel 1984. Era di origini turche. Arrivò in Spagna da adolescente