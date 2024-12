Ilrestodelcarlino.it - Scuola e sport piangono Carlo Suardi. Prof di intere generazioni di studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mondo dellae delloanconetano in lutto. Si è spento l’altro ieri, una carrieraessionale costellata da tanti anni di insegnamento di educazione fisica in una lunga serie di istituti scolastici del capoluogo. Aveva 78 anni ed è morto a seguito della complicazioni di una malattia che lo aveva colpito da tempo. Ad annunciare la scomparsa disono stati i figli Roberto e Paola: "Siamo stati fortunati ad avere un padre così, lo ricorderemo sempre con amore" è stato il loro commento alla vigilia del funerale delessorche si svolgerà questa mattina (inizio ore 10,30) nella chiesa della Misericordia (tra via Isonzo e via Giannelli). Fino alla serata di ieri il feretro diè stato a disposizione per un ultimo saluto nella Casa del Commiato della Dorica Mangialardo e in tanti sono stati gli amici e i conoscenti che si sono staretti attorno al dolore della famiglia.