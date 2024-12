Dilei.it - Sanremo 2025, Geppi Cucciari verso l’Ariston. Ma su Carlo Conti è polemica

Leggi su Dilei.it

Va delineandosi il cast televisivo di, sebbenenui a mantenere il più stretto riserbo sui nomi che lo affiancheranno alla conduzione del 75° Festival della Canzone Italiana. Un marchio, questo, che appartiene al Comune die che potrebbe presto passare in altre mani tramite gara pubblica, per la quale l’ente si è già opposto a seguito della sentenza del Tar della Liguria. La prossima potrebbe dunque essere l’ultima edizione della kermesse targata Rai, anche se è difficile da credere, per cui l’attenzione intorno alle scelte del conduttore e direttore artistico è altissima. A cominciare da quella dei co-conduttori, che non ha ancora annunciato, ma tra cui potrebbe anche comparire un nome corteggiatissimo: quello dico-conduttriceL’ufficialità manca ancora ma le voci si fanno sempre più insistenti.