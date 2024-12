Lanazione.it - Nuovo Codice della strada: autovelox di Seano campione di multe nel 2025

Da oggi attenzione in modo particolare alla velocità perché l’infrazione rilevata con l’può costare, con il, tra 173 a 694 euro se il superamento del limite di velocità è compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h. E l’disi può dire è da annidi incassi in quanto nelsono previsti 450mila euro di introiti perdovuta all’eccesso di velocità. Nel 2023 su 10.549totali emesse dalla polizia municipale a Carmignano, 7712 erano per il superamentovelocità, quasi tutte imputabili all’di. L’apparecchio si trova sulla via Statale al confine con Quarrata, è il sicuramente il più attivo in tutta l’area fra Prato e Firenze, tanto che di recente è stato vandalizzato e anni addietro fu persino rubato. Questocontrolla la velocità su entrambe le corsie di marcia, è particolarmente sensibile se si superano anche di pochissimo i 50 km/h.