Nordio attacca la sinistra | Solo una parte è garantista il resto…

Il ministro della Giustizia va a testa bassa contro le opposizioni per come, spesso, usano la via giudiziaria per demolire un avversariocontro la. Attacco frontale e senza diplomazia. Il ministro della Giustizia non usa termini forti o parole dure, più che altro concetti che vanno diritti al cuore dellastessa. Parole che alzeranno il livello di scontro, non ci sono dubbi.la: “una, il resto.” (foto Cityrumors.it)Dopo un durissimo scontro tra il presidente di Anm Santalucia sul palco di Atreju, il ministrospiega diverse cose sui temi attuali della politica, ma preferisce concentrarsi, tra le altre cose, sul rapporto che lui stesso ha con lae ha sempre avuto.“Nel Dna dellac’è l’idea di stare col più debole e so che diversi di loro sono garantisti, ma c’è anche una largache pensa di usare la via giudiziaria perre l’avversario, escludendo quasi quella politica.