Mercato anche Okitokandjo potrebbe partire Merlonghi lascia i galletti | torna alla Sammaurese

Un addio pesante in casa Forlì. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato i saluti a bomber Mario(nella foto) che, già da ieri pomeriggio si è allenato con la sua squadra nuova (ma non troppo): la. Partito nell’undici titolare disegnato da mister Alessandro Miramari, l’esperto attaccante si è trovato da quasi due mesi fuori squadra per un noioso infortunio. Nel contempo l’esplosione di Elia Petrelli al centro dell’attacco dei– 5 reti messe a segno in 4 match – ha fatto il resto. Il 36ennenella scorsa stagione aveva messo a segno 14 reti, con 7 assist, nelle 32 gare disputate. Nel primo scorcio della stagione in corso dieci gettoni con una rete e tre passaggi-gol. Stando alle lunghezze d’onda di radio, drosa del Forlìil tulipano nero Stevy, 4 reti in stagione, finora poco impegnato in prima squadra.