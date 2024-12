Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: sei azzurri qualificati ai quarti tra donne e uomini, alle 17.15 il via delle fasi finali

15.55 La nostrasi chiude momentaneamente qui, noi di OA Sport vi diamo l'appuntamento17.15 per il via deidi finale dellaa tecnica libera. A tra poco!15.54 La composizionecinque batterie.PRIMA BATTERIA: Klaebo, Chanavat, Ogden, Alder, Danielsson, YoungSECONDA BATTERIA: Pellegrino, Grond, Northug, Jouve, Crv, Vuorinen.TERZA BATTERIA: Anger, Jenssen, Grate, Carollo, Clugnet, PueyoQUARTA BATTERIA: Taugboel, Wang, Valnes, Schoonmaker. Holmboe, KaparkalejsQUINTA BATTERIA: Amundsen, Riebli, Hellweger, Moilainen, Stoelben, Schumacher15.50 Un'Italia più che positiva nel complesso. Ben sei gli atletitraaidi finale. Da sottolineare anche i segnali forniti dai giovani come Federica Cassol e Martino Carollo,aidi finale con dei tempi decisamente interessanti.