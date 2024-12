Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: ultimo giro di fuoco con Bø, Jacquelin e Laegreid! Giacomel 6° dopo l’ultima serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACON LO ZERO! Esce sesto, davanti ha Samuelsson, ma dietro arriva Soerum.ULDAL HA SPARATO CON 12?9!!!POLIGONO 4/4 – Sbaglia Uldal, ma ha sparato probabilmente con tempi IRREALI. Sarà quarto, con quinto Samuelsson.POLIGONO 4/4 – Un errore per tutti e tre! Ripartono insieme!! Qualche metro di ritardo per, difficile che non la vinca Bø.15:11 Ci siamo!poligono! Bø,4/5 Quarto e quinto Uldal e Samuelsson, poi c’è Fabien Claude, che ha un margine ancora di 13? sue Soerum. Cappellari3 poligoni è in top 50 così come Bionaz.4/5 –è insieme a Sørum, i due sono una notevole locomotiva.4/5 – Come da facile previsione, Johannes Bø ehanno già preso. Vediamo se il francese si accoderà o se cercherà ancora una volta di aumentare il passo, saltando poi per aria al poligono.