Incendio a Cervignano, condomini evacuati: 20 persone in ospedale

Poco dopo la mezzanotte di sabato 14 dicembre, un violentoè divampato in via Brumatti, ai civici 35 e 37, in un complesso residenziale Ater adel Friuli. Le fiamme, iniziate da una motocicletta, si sono rapidamente propagate, coinvolgendo una decina di autovetture.All’arrivo dei mezzi di soccorso, l’era già in pieno sviluppo. Il personale dei vigili del fuoco ha lavorato per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti. Sono state evacuate 24dalle abitazioni, per garantire la loro incolumità. Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco dadel Friuli, Udine e Monfalcone, coordinate dal funzionario di guardia Marco Del Fabbro.Tutti i residentisono stati sottoposti a controlli medici. Venti, che avevano inalato il fumo del rogo, sono state trasportate all’di Palmanova per ulteriori accertamenti.