Il piacere della lettura e la magia della letteratura | una conversazione con Roberto Cotroneo

Laè una fonte inesauribile di magie e riflessioni, generate da storie e personaggi incredibili. Non è solo svago o evasione, ma anche riflessione profonda sulla vita. Nei nostri studi de Ilabbiamo chiacchierato con lo scrittore, editor e critico letterario. In Se una mattina d'estate un bambino (ripubblicato da Neri Pozza), scritto in forma epistolare per il figlio di soli due anni - “Caro Francesco,” - l’autore mostra come lasia uno strumento formidabile per comprendere la vita. Il titolo, chiaramente, omaggia il capolavoro di Italo Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore. "Lanon è qualcosa di astratto. Ti insegna a vivere – spiega lo scrittore – Non solo filosoficamente, ma anche nelle cose pratiche dell’esistenza: nelle relazioni con gli amici, i genitori, gli amori, nella vita quotidiana.