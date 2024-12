Spettacolo.periodicodaily.com - Guillermo Mariotto torna a “Ballando con le Stelle” per la semifinale

Dopo settimane di assenza e speculazioni,stasera a “con le”, il celebre show del sabato sera di Rai 1. Lo stilista e giurato del programma sarà nuovamente in studio per la seconda, come confermato da fonti interne all’Adnkronos.Il ritorno didopo due settimane di assenzasi era allontanato improvvisamente durante la puntata del 30 novembre, sollevando dubbi e polemiche. Lo stilista aveva lasciato lo studio in diretta durante l’esibizione di Luca Barbareschi, spiegando in seguito che si trattava di un’emergenza lavorativa che richiedeva la sua immediata attenzione.Dopo giorni di incertezza e critiche sui social,era rimasto in stand-by sul suo possibile ritorno a Rai 1. Ora, il caso si è risolto con il suo rientro ufficiale, pronto a riprendere il suo posto tra i giurati per la penultima puntata dello show.