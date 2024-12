Bergamonews.it - Gasperini chiede ancora di più: “È uscita un po’ di immaturità, non tutta la squadra è pronta per obiettivi importanti”

Tre punti pesanti, per non dire pesantissimi, che valgono il record delle dieci vittorie consecutive in Serie A e l’allungo in vetta alla classifica con il provvisorio +5 sul Napoli secondo. Eppure non è tutto oro quello che luccica, quantomeno a sentire le parole di Gian Pieroche, ai microfoni di DAZN, ha lasciato trasparire un certo grado di insoddisfazione dopo la sfida che ha visto l’Atalanta prevalere di misura sul Cagliari:“E’ normale che per la posizione della classifica viene da aggrapparsi con più ferocia alle partite. Nel finale con centrocampisti e difensori siamo stati all’altezza per portare a casa questa vittoria. Nel primo tempo stati anche fortunati e Carnesecchi ci ha salvato. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e abbiamo fatto una buona partita, rischiando poco, e siamo andati in vantaggio.