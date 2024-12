Anteprima24.it - Forza Italia, il ritorno del ‘figliol prodigo’ per lanciare la sfida a Palazzo Santa Lucia

Tempo di lettura: 2 minutiEra stato annunciato già nei giorni scorsi, oggi l’ufficializzazione alla presenza del coordinatore regionale Fulvio Martusciello e del leader sannita Francesco Maria Rubano. L’ormai ex delegato del Governatore De Luca alla rete AV/AC, già consigliere regionale, Fernando Errico, aderisce a. Per lui una casa, ma soprattutto unnell’alveo del centrodestra dopo aver sostenuto per due legislatura il governo di centrosinistra alla Regione Campania. “Per me è unalla casa dei moderati – ha commentato Errico – il mio passato è stato caratterizzato da lunghi periodi in quest’area politica. Ho ritrovato tanti amici e soprattutto sono contento di aver ritrovato un entusiasmo nel voler fare politica, stimolato chiaramente da Francesco Maria Rubano e Fulvio Martusciello, due riferimenti importanti nel partito sia a livello provinciale che regionale.