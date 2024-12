Anteprima24.it - Archiviazione definitiva istanza campo da golf: la soddisfazione del Comitato Sannita Abc esprime

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanni Seneca,Abc.“Ilacqua bene comuneper l’dell’dell’Antum immobiliare, tesa ad ottenere l’autorizzazione dalla Regione Campania allo scellerato progetto deldaa Benevento. La Regione, con le 37 obiezioni ha riconosciuto in pieno le osservazioni presentate dalAbc al comune di Benevento, nelle quali affermavamo che siamo in presenza di un’opera non sostenibile dal punto di vista ambientale e del fabbisogno idrico. L’azienda costruttrice, infatti, non è stata in grado di indicare dove andrà a prelevare i quantitativi d’acqua necessari per innaffiare le enormi estensioni di prato verde. Tant’è che (è bene ricordarlo) per irrigare undaa 18 buche, con le temperature estive del sud Italia, serve lo stesso quantitativo d’acqua necessario per il fabbisogno idrico di un paese di 8.