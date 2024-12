Ilrestodelcarlino.it - Addio al diacono Carlo Menozzi: "Una vita spesa per i più fragili". Oggi pomeriggio l’ultimo saluto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande dolore ad Albinea e in città ha suscitato la notizia della morte, all’età di 68 anni, delpermanente(foto). Il decesso è avvenuto all’Hospice di Montericco.era cresciuto nella parrocchia di Santo Stefano in città. Laureato in pedagogia, ha insegnato nel primo circolo di Reggio e principalmente nella scuola elementare di via Guasco. Nel 1988 proseguì il suo impegno per i minori in particolare i piùe abbandonati con la nomina a direttore pedagogico di Osea (opere di servizi educativi assistenziali) del Comune di Reggio. Collaborò con il Ministero dell’Istruzione per la scolarizzazione dei bambini nomadi e formazione insegnanti e dal 1993 al 2004 con la sezione minorenni della Corte d’Appello di Bologna in qualità di giudice onorario. La vocazione al diaconato permanente era nata nella parrocchia di Santo Stefano dove è stato attivo nell’oratorio e nella parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine in via Rosselli.