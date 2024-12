Game-experience.it - Vikings Dynasty è in arrivo su PC, ecco la data di lancio

Lo studio di sviluppo polacco Digital Daredevils e il publisher tedesco Toplitz Productions hanno annunciato, gioco previsto per ilalla fine del 2025.Il nuovo capitolo della celebre e amata serie metterà alla prova le tue abilità di sopravvivenza, costruzione di villaggi e gestione delle risorse, sullo sfondo di maestosi fiordi, scogliere scoscese, foreste lussureggianti e terre fertili pronte per essere coltivate.Sebbene esplorazioni, razzie e saccheggi siano comunemente associati alla cultura vichinga, i loro valori familiari sono altrettanto leggendari. Dopo che la tua nave naufraga su una costa selvaggia, ti ritroverai disperso in un vasto arcipelago. Lotta per sopravvivere contro gli elementi e la natura stessa, in un ambiente in continuo mutamento, e costruisci una nuova casa per te e per altri sopravvissuti, circondato dalla bellezza dei fiordi e delle foreste.