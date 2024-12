Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino alle 17 però dei mezzi pubblici poi fascia di garanzia fino alle 20 e poi di nuovo riprende la l’agitazione metro a Chiusa la Metro B1 prosegue il servizio con numero minore di treni in aperta la metro C regolare il servizio sulla termini-centocelle per buste tram possibili riduzioni di servizio una manifestazione con corteo partirà alle 18 da Piazza del Pigneto alla volta di Piazza Vittorio Emanuele II percorrendo via Casilina piazzale labicano via Statilia via di Santa Croce in Gerusalemme e via Conte Verde fino eventi possibili chiusure previsti Stop per le linee di bus fino al 6 di gennaio si allunga l’orario delle ZTL di centro storico del Tridente Attiva è tra le 6:30 e le orari balli di anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi ad esclusione del 25 dicembre ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito