Sesto San Giovanni, in un appartamento il market della droga: in manette coppia di spacciatori

San(Milano), 13 dicembre 2024 – La Polizia di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni e una venezuelana 27enne, irregolare sul territorio nazionale, entrambi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Gli agentiS quadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia hanno individuato unin via Cristoforo Colombo aSantrasformato in luogo di detenzione di. Intorno alle nove di sera, i poliziotti di via Schiaparelli hanno fermato il 31enne nei pressisua abitazione, a bordo di uno scooter, trovandolo in possesso di tre dosi di cocaina e 1.090 euro in contanti. All’interno dell’, dove era presente anche la 27enne, sono stati trovati e sequestrati 550 grammi di cocaina, 10,5 grammi di ketamina , 6 di cocaina rosa, 400 grammi di hashish, 10 di marijuana, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e altro denaro contante per un totale complessivo di 13.