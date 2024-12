Donnapop.it - Scoppia la bomba a Mediaset: Striscia la notizia chiude, arriva Gerry Scotti, Antonio Ricci furioso

Un colpo di scena inatteso scuote il mondo della televisione italiana:lapotrebbe prestore i battenti, dando spazio a una nuova era per il palinsesto di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, La ruota della fortuna, condotto da, prenderà il posto del celebre tg satirico nell’access prime time a partire dalla prossima primavera.Una mossa che sembra voler contrastare in modo diretto il successo di Affari tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, che da quando è andato in onda ha raggiunto vette di ascolto impressionanti, toccando addirittura il 30% di share. Ma la decisione non è stata accolta senza polemiche, e in particolare, storico ideatore dila, non ha preso bene la, promettendo battaglia. L’aria in casasi fa quindi sempre più tesa.