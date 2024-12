Isaechia.it - Sanremo 2025, Gabriele Parpiglia spoilera una co-conduttrice di Carlo Conti e aggiunge: “Selvaggia Lucarelli sarà al Festival ma…”

Mancano ormai pochi mesi al via die l’attesa cresce sempre più.Dopo aver annunciato i 30 grandi BIG che saliranno sul palco dell’Ariston con i loro brani inediti e si contenderanno il titolo della canzone deldi, adesso il pubblico affezionato è in attesa di scoprire chi saranno i 4 Giovani che si giocheranno la possibilità di entrare a far parte del cast. La finale diGiovanigiorno 18 dicembre, in onda su Rai 1 in prima serata con la conduzione diaffiancato da Alessandro Cattelan.Durante questa serata, lo stesso conduttore annuncerà nuovamente i cantanti in gara e di conseguenza anche i titoli dei brani che presenteranno. Ma la curiosità più attesa è relativa ai volti noti che affiancherannodurante le cinque serate del