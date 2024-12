Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Leggi su Noinotizie.it

Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di.Il primo, con validità fino alle 20 di domani 14 dicembre: si fa riferimento a “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella.Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore: si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie.