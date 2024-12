Lanazione.it - Paura per l’incendio di un’auto sulla Siena-Bettolle, arrivano i vigili del fuoco

, 13 dicembre 2024 –in strada per un rogo che ha interessato una macchina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma è stata emergenza. Ideldel comando disono intervenuti nella mattina di venerdì al km 44 del raccordo autostradale, direzione, per un incendio che ha coinvolto un'autovettura. Illeso il conducente che è uscito autonomamente dal mezzo. Accorgendosi del fumo mentre era in marcia, l’uomo ha accostato e appunto si è allontanato. A quel punto ha chiamato idelche hanno provveduto allo spegnimento. Diverse ripercussioni per il traffico, che è rimasto bloccato durante le fasi del soccorso.