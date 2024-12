Lapresse.it - Miss Italia, presentato a Roma il calendario 2025 ‘I Miss Italy’

, nella splendida location di Palazzo Rospigliosi, ildi, ideato e firmato dalla fotografa Tiziana Luxardo. Un titolo evocativo, che gioca con le parole tra inglese eno: ‘I(il verbo ‘to’, in inglese, vuol dire proprio ‘mancare, perdere’, ndr), con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare, attraverso la bellezza, la tutela dell’enorme patrimonio artistico, e non solo, del nostro paese.Patrizia Mirigliani, patron: “Stiamo perdendo dei valori”Lo spiega bene Patrizia Mirigliani, patron di: “L’idea è quella di mostrare al mondo che stiamo perdendo dei valori. L’è il paese della bellezza, dell’artigianato, della moda, del design. Abbiamo perso tutto questo, perché purtroppo negli anni, tra la globalizzazione e altro, ci siamo ritrovati a non avere più niente di nostro.