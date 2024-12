Lettera43.it - Michael Jackson, trovati nastri inediti in un deposito in California

A più di 15 anni dalla morte,continua a conservare interessanti novità per i suoi fan nel mondo. In un vecchiodella San Fernando Valley, in, un ex agente della polizia locale ha rinvenuto un tesoro che potrebbe valere miloni di dollari:e musicassette contenenti 12 tracce inedite del Re del Pop, mai rilasciate in commercio. Il magazzino apparteneva infatti a un produttore musicale e cantante, Bryan Loren, che lavorò proprio con l’artista di Thriller nei primi Anni 90 dando vita al brano Satisfy You del 1992. «Si vocifera che alcuni di questi brani si trovino in rete», ha raccontato all’Hollywood Reporter. «Altri non sono mai stati ascoltati. Ho i brividi nel sentire questa roba, pensando di essere il primo in assoluto».12diin un magazzino: anche un duetto con LL Cool JIcontengono 12 canzoni cherealizzò fra il 1989 e il 1991, prima di rilasciare il suo album Dangerous, contenente i classici Heal the World e Black or White.