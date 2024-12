Lettera43.it - Manovra 2025, gli emendamenti approvati

Equiparare l’indennità dei ministri non parlamentari (circa 9.200 euro lordi al mese) a quella dei ministri che sono anche parlamentari (circa 12.400 euro). Era una delle modifiche chieste dalla maggioranza alla legge di bilancio, passato insieme con una norma ‘anti-Renzi’. Tra gliallaanche più tasse su voli extra Ue e scommesse, insieme con ulteriori limitazioni alla garanzia del Fondo Mutui solo a genitori single e under 36.Stesso «trattamento economico complessivo» per tutti i ministri e sottosegretariI ministri e i sottosegretari che non sono parlamentari avranno lo stesso «trattamento economico complessivo» membri del governo che sono deputati o senatori. La novità è spuntata in un emendamento dei relatori alla, che interviene su una legge del 1999 in materia e che prevede anche una norma ‘anti-Renzi’, in base alla quale i componenti del governo non possano svolgere incarichi retribuiti per «soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea».