Iltempo.it - Lucano choc: "Odio lo Stato e vado contro la legge". Così i giudici lo hanno salvato

Leggi su Iltempo.it

Altro che motivi umanitari: iMimmostralciando le intercettazioni che sostenevano la condanna a 13 anni di carcere. L'escamotage è l'inutilizzabilità per un cavillo giuridico: il pm titolare delle indagini sul modello Riace aveva richiesto le captazioni per truffa aggravata, collegata alla sottrazione dei fondi dell'emergenza migranti, ma venuta meno l'aggravante, quelle conversazioni incriminanti non possono essere utilizzate come prova nel processo. Èche idella Seconda sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, presieduta da quella Olga Tarzia di Md che garantiva all'indagato «siamo con voi, sindaco»,fatto cadere la quasi totalità dell'impianto accusatorio, motivando l'assoluzione con la formula «il fatto non sussiste». E poco conta se è lo stesso sindaco, oggi eurodeputato di Avs, a vantarsi di essere un fuorie di violare appositamente le leggi dello, che ritiene ingiuste.