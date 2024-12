Lanazione.it - Lavoratori sfruttati, controlli a tappeto: 19 aziende sospese, un imprenditore arrestato, multe per 128mila euro

Prato, 13 dicembre 2024 – Sono 19 leper l’impiego disenza regolare contratto, unl’elevato numero di operai non in regola con il permesso di soggiorno impiegati all’interno dello stabilimento, eper un ammontare di. È il bilancio di una serie diinterforze svolti nell’ultima settimana nelledel territorio di Prato. Complessivamente, rende noto la prefettura, sono stati identificati 35 cittadini stranieri, di cui 13 presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno. Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate diverse violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, una delle imprese è stata sanzionata sia per le carenti condizioni igienico-sanitarie che per la mancanza di agibilità dei locali.