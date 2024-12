Zonawrestling.net - Kevin Owens: “Randy Orton ha tutto il mio rispetto, è una figura di spicco nel locker room”

Leggi su Zonawrestling.net

ha recentemente parlato con il DailyMail UK per promuovere il ritorno di Saturday Night’s Main Event. In tale occasione ha parlato del suo prossimo match per il WWE Championship contro Cody Rhodes e di molto altro ancora. Quando gli è stato chiesto come sia stato lavorare con, l’ex Universal Champion ha affermato che non c’è nessuno in WWE che rispetti più di The Viper.Le sue parole“A livello professionale, ma anche personale,parla volentieri degli errori che ha commesso quando era più giovane e agli inizi, perché vuole essere un esempio di cosa fare e cosa non fare. È molto aperto a riguardo e lomolto. Lui è una vera e propria icona positiva nel. Quando non c’era, lo si avvertiva. Quando c’è, le persone stanno più attente perché vogliono chele rispetti.