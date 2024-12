Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa ‘corteggiano’ Hamas per un accordo su Gaza: scarcerato il fratellastro di Khaled Meshaal. Blinken: “Turchia faccia pressione”

Qualcosa si muove nelle trattative per un cessate il fuoco a. I colloqui libanesi e la repentina caduta del regime siriano di Bashar al-Assad hanno distratto l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale da ciò che sta accadendo nella Striscia. Le stragi quotidiane continuano a far crescere il numero delle vittime di una guerra che dura ormai da più di un anno, ma potrebbero presto arrivare anche novità diplomatiche. Non si può infatti non tenere conto di ciò che è avvenuto a circa 11mila chilometri di distanza dall’enclave palestinese, in Texas, dove il governo americano ha deciso di rilasciare da una prigione federale uno dei suoi detenuti più illustri: Mofid Abdul Qadirdel più noto ex leader politico di.Ufficialmente, a far terminare in anticipo di circa quattro anni la condanna ventennale per finanziamento di, inserita nella lista americana delle organizzazioni terroristiche, è stata la sua buona condotta.