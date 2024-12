Nerdpool.it - Elton John: Never Too Late – La Recensione

Uno dei più grandi cantanti della storia della musica, un’icona queer, un simbolo: l’uomo che a soli ventisette anni era già la più grande pop star del mondo:è stato (ed è) tutto questo, ma è stato anche un uomo fragile e perso. Questo è l’aspetto che più viene approfondito nel nuovo documentario sul grande interprete:Too, da oggi disponibile sulla piattaforma Disney+.Il 25 gennaio 2022si ritira dalla scena. I tour e i grandi concerti in giro per il mondo sono ormai troppo impegnativi ed è arrivato il momento per lui di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, ai suoi figli. Con questo documentario ripercorriamo la sua carriera, ma soprattutto la sua storia, in un certo senso partendo dalla fine: mentre la data del suo ultimo concerto live al Dodger Stadium si avvicina,si mette a nudo e si racconta.