Davide Vavalà è gay o bi? Glielo chiedono e lui (di nuovo) risponde

Qual è l’orientamento di? Il creator, da quando ha partecipato nel 2020 a Il Collegio, è diventato famoso soprattutto su TikTok grazie al suo bel faccino. Attualmente vanta oltre 4 milioni di followers che spesso si domandano (e gli domandano) se è interessato a uomini, donne o più banalmente a entrambi. Ehanno richiesto anche oggi. E lui, pure oggi, ha risposto. Lo ha fatto con un video su YouTube. A domanda diretta: “Sei gay?“, lui ha risposto: “Lascerò parlare mio fratello, Lil Wayne“, facendo poi partire la canzone Love Me, in featuring con Drake e Future, in cui si sente cantare: “Girl, I f*ck who I want”, ossia “ragazza, sc*po chi voglio“. La stessa risposta che ha dato lo scorso gennaio quando una utente gli ha scritto: “Delle mie amiche credono che tu sia gay.